Транзитный проезд исключили на Синявинской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
По просьбе жителей на Синявинской улице исключили транзитный проезд. Дорожный знак "Въезд запрещен" установят в районе дома 11, корпуса 2, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Решение было принято по просьбе жителей домов 1–20 на Синявинской улице. Здесь расположены частные дома и не ходит общественный транспорт, однако автомобилисты часто объезжали заторы на Ленинградском шоссе.
"Люди были готовы к радикальным мерам: предлагали даже ввести одностороннее движение. Но мы нашли решение, которое будет удобным как для пешеходов, так и тех, кто использует личный автомобиль", – отметили в ЦОДД.
Запрещающий знак установят на Синявинской улице 18 марта. Для жителей микрорайона сохранится возможность выезда на Ленинградское шоссе.
Ранее сообщалось, что в период с 6 по 8 марта в Москве ограничат движение на развязке МКАД и Алтуфьевского шоссе. Проезд будет перекрыт на участке 85-го километра МКАД по внешней стороне.
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