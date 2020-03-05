Фестивальную площадку оборудуют в Куркине по просьбам жителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Куркино по просьбе жителей создадут большую фестивальную площадку. Она расположится на Юровской улице в районе пересечения с Соколово-Мещерской улицей.

Изначально на земельном участке площадью 0,97 гектара планировалось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса либо размещение отстойно-разворотной площадки общественного транспорта.

Однако градостроительно-земельная комиссия приняла решение об исключении этого участка из перечня земельных участков, планируемых к реализации на торгах.

Решение разместить фестивальную площадку принято в рамках программы "Мой район".

О планах разместить в Куркине фестивальную площадку Сергей Собянин сообщил еще 16 февраля.

По словам мэра, в районе по просьбе жителей значительно усилили меры безопасности. Местные подъезды оборудовали видеокамерами, а во дворах привели в порядок освещение.