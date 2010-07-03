Северный вестибюль станции метро "Спартак" работает только на выход из-за футбола

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии метро работает только на выход, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Южный вестибюль открыт для входа и выхода.

Северный вестибюль станции «Спартак» (7) работает только на выход. Южный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров. — Московское метро (@MetroOperativno) 4 ноября 2019 г.



Ранее пассажиров предупредили, что на станциях метро "Спартак" и "Тушинская" возможны ситуативные ограничения входа и выхода по требованию полиции. Это связано с проведением футбольного матча на стадионе "Открытие Арена".

Также в метрополитене рекомендовали приобретать билеты на обратную поездку заранее, так как это поможет сэкономить время в пути.

Начало матча "Спартак" – "Арсенал" (Тула) – в 19:00.