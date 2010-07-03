Северный вестибюль станции метро "Спартак" работает только на выход из-за футбола

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии метро работает только на выход, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Южный вестибюль открыт для входа и выхода.
Ранее пассажиров предупредили, что на станциях метро "Спартак" и "Тушинская" возможны ситуативные ограничения входа и выхода по требованию полиции. Это связано с проведением футбольного матча на стадионе "Открытие Арена".
Также в метрополитене рекомендовали приобретать билеты на обратную поездку заранее, так как это поможет сэкономить время в пути.
Начало матча "Спартак" – "Арсенал" (Тула) – в 19:00.