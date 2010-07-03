Работу станций метро "Спартак" и "Тушинская" могут ограничить из-за матча

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На станциях метро "Спартак" и "Тушинская" возможны ситуативные ограничения входа и выхода по требованию полиции. Это связано с проведением футбольного матча на стадионе "Открытие Арена", сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Пассажиров призвали быть внимательными, а также приобретать билеты на обратную поездку заранее, так как это поможет сэкономить время в пути.

Начало матча "Спартак" – "Арсенал" (Тула) – в 19:00.

По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными. — Московское метро (@MetroOperativno) 4 ноября 2019 г.



Ранее в АМПП призвали столичных водителей соблюдать правила дорожного движения в День народного единства и оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах.

Парковка на улицах города – бесплатная, в том числе и на улицах с максимальным тарифом в 380 рублей в час. Плоскостные парковки со шлагбаумами работают по действующим тарифам.