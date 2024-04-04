Жители Выхино-Жулебина начали переселяться в новостройку по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители двух старых пятиэтажных домов на Самаркандском бульваре начали переселение в новостройку в Ферганском проезде. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

По его словам, речь идет о корпусах 3 и 4 дома 15 по Самаркандскому бульвару в Выхино-Жулебине. С началом заселения нового дома первый этап реновации в районе выполнен на 100%, что планировалось достичь лишь к концу текущего года, добавил Левкин.

"Новый жилой дом переменной этажности с подземной автостоянкой состоит из одной секции. Первый этаж нежилой, на нем в перспективе откроются коммерческие объекты для жителей района: магазины, пекарни, пункты выдачи онлайн-заказов и предприятия сферы услуг", – уточнил руководитель департамента.

По информации главы департамента городского имущества Максима Гамана, к переезду в равнозначные квартиры приступили почти 400 москвичей. Первые из них уже получили жилье и с 1 апреля могут начать осматривать новый дом.

"В Выхино-Жулебине квартиры с улучшенной отделкой в трех переданных под заселение новостройках предложены жителям 16 старых пятиэтажек. Еще четыре дома возводятся. Всего по программе реновации в районе предполагается расселить 60 домов, новоселье справят около 14,7 тысячи москвичей", – указал Гаман.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что обладателями новых квартир в ЮВАО стали более 25 тысяч человек. В округе уже возвели 44 новых дома, в настоящее время специалисты строят 41 здание и проектируют еще 23.



