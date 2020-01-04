Строительство спорткомплекса "Спартак – Волейбол" в Москве завершат в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Спорткомплекс "Спартак – Волейбол" с бассейнами и гостиницей на юго-западе столицы достроят до конца 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

Общая площадь комплекса, который возводят в Ясенево, составит более 36 тысяч квадратных метров. Здание спортивной секции планируют сделать двухэтажным. На заявленной по проекту площади оборудуют бассейны для взрослых и детей, несколько спортзалов, технические помещения и кафе.

Гостиница, прилегающая к спорткомплексу, возвысится на 14 этажей. Строение рассчитано на 370 номеров, кроме того, в подземной части оборудуют парковку на 93 места. Дополнительные 127 парковочных площадки появятся рядом со зданием.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс с воркаут-зоной и экстрим-парком появится на территории транспортно-пересадочного узла "Некрасовка". В здании оборудуют 12 разных функциональных зон, в том числе бассейн, тренажерный зал, трибуны, площадку для сдачи норм ГТО.

