Пик сезона наблюдения за бабочками наступил в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице наступил пик сезона наблюдения за бабочками, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Отмечается, что чешуекрылые все чаще стали появляться в московских парках и на природных территориях.

"Большинство видов этих красивых насекомых вышли из своих куколок и порхают в парках по цветам и травам, а у некоторых появилось второе поколение", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из всего многообразия видов бабочек в столице можно увидеть краснокнижную бабочку картероцефалус палемон и картероцефалус лесной, ленточника Камиллу, перламутровку селену, а также углокрыльницу С-белую, белянку боярышниковую и брюквенную, крушинницу, глазок цветочный.

Всего в России обнаружено порядка 7 тысяч видов чешуекрылых, в столице обитает около 200. Уточняется, что 90 из них занесены в Красную книгу Москвы.

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