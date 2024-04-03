Свыше 7 тысяч жителей Люблино получили квартиры по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 7 тысяч жителей столичного района Люблино стали обладателями новых квартир по программе реновации, пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

"С 2021 года <...> правообладателями современного жилья в 11 новостройках стали почти 7,1 тысячи человек. Ранее они проживали в 35 старых домах", – сказал Гаман.

В число наибольших районов Москвы по количеству правообладателей нового жилья входят также Бескудниковский, Кузьминки и Измайлово – 6,6, 5,8 и 4,6 тысячи человек. По информации главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в каждой новостройке на первом этаже появятся вестибюли, кладовые, колясочные и помещения для коммерческих объектов, а также центры информирования по переселению.

"В районе Люблино на первых этажах новых домов с начала действия программы открылось шесть центров информирования по переселению, услугами которых уже воспользовались свыше семи тысяч человек", – добавил он.

Всего в новые дома по программе реновации столичного жилья переехали или готовятся к переезду более 150 тысяч жителей старых домов, рассказывал ранее Сергей Собянин. До этого в городе началось строительство нового жилого комплекса в Ломоносовском районе. Достроить новостройку планируют в 2025 году.