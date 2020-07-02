На Никитском бульваре открылась фотовыставка о предприятиях – героях периода пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Никитском бульваре открылась фотовыставка "Герои нашего времени" о московских предприятиях, работавших в период пандемии коронавируса. Она продлится до 2 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики.

В экспозиции представлено более трех десятков фотографий с ведущих столичных предприятий. Среди них "Фаберлик", "Гамма пласт", группа "Черкизово", "Ортомода", фабрика "Свобода", группа компаний "Москабельмет" и другие.

Посетители выставки узнают, как одно предприятие за два месяца отшило 120 тысяч одноразовых халатов для персонала больниц, где был создан тепловизор для измерения температуры и кто безвозмездно передал бактериально-вирусные фильтры больнице в Коммунарке.

"Город получил неоценимую помощь от московских промышленников. В сжатые сроки предприятия наладили дополнительное производство средств индивидуальной защиты, санитайзеров, дефицитных составляющих для медтехники", – цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По его словам, только за первые два месяца компании произвели более 10 миллионов упаковок антисептика. Предприятия участвовали в благотворительных проектах, поддерживали врачей и граждан, которые в этом нуждались.

Ранее Сергей Собянин присвоил статус якорного резидента технопарка двум инновационным предприятиям. Обе компании производят медицинское оборудование и системы промышленной автоматизации. Для них снизят с 17% до 12,5% ставку налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет.