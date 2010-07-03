Объявлены победители Архитектурной премии Москвы

Фото: официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Названы победители Архитектурной премии Москвы. Жюри оценивало проекты в два этапа: сперва были выбраны финалисты, а потом – лауреаты премии, сообщает "Вечерняя Москва",

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в 2019 году процедуру подачи заявок решили упростить. В финал прошел 21 проект.

В частности, победителем в категории "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования и медицины" стала больница с роддомом в Коммунарке. А звание "Лучшего архитектурно-градостроительного решения объекта многофункционального назначения" ж.ри присудило бизнес-центру "Академик".

Кроме того, победу в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта спортивного и культурно-просветительного назначения" одержали ФОК в Покровском-Стрешневе и проект входной группы в Московский зоопарк от станции метро "Баррикадная".

Архитектурную премию Москвы учредили в 2017 году. Ее вручают наиболее оригинальным, выразительным и качественным проектам в сфере строительства.