Объявлены победители Архитектурной премии Москвы

Фото: официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
Названы победители Архитектурной премии Москвы. Жюри оценивало проекты в два этапа: сперва были выбраны финалисты, а потом – лауреаты премии, сообщает "Вечерняя Москва",
По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в 2019 году процедуру подачи заявок решили упростить. В финал прошел 21 проект.
В частности, победителем в категории "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования и медицины" стала больница с роддомом в Коммунарке. А звание "Лучшего архитектурно-градостроительного решения объекта многофункционального назначения" ж.ри присудило бизнес-центру "Академик".
Кроме того, победу в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта спортивного и культурно-просветительного назначения" одержали ФОК в Покровском-Стрешневе и проект входной группы в Московский зоопарк от станции метро "Баррикадная".
Архитектурную премию Москвы учредили в 2017 году. Ее вручают наиболее оригинальным, выразительным и качественным проектам в сфере строительства.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.