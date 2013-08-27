Форма поиска по сайту

27 августа 2013, 22:17

Роман Абрамович сворачивает программу по развитию футбола в России

Российский миллиардер Роман Абрамович сворачивает программу по развитию футбола в России. Об этом сообщил представитель подконтрольной бывшему губернатору Чукотки компании Millhouse Джон Манн.

"Это связано с действительностью фонда "Национальная академия футбола", который выполнил свои задачи - построил около 140 футбольных полей и модернизировал Академию футбола имени Юрия Коноплева", - цитирует Манна ИТАР-ТАСС.

Фонд "Национальная академия футбола" был создан в 2004 году для реализации проектов, направленных на всестороннюю поддержку отечественного футбола.

По неофициальным данным, за время своего существования НАФ потратил около 200 млн долларов.

