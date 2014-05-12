Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая 2014, 14:09

Культура

Инстаграм-встреча пройдет в парке имени Горького

Фото: vk.com/instameet18may

В воскресенье, 18 мая, в парке имени Горького состоится Instameet. Во встрече примут участие популярные московские инстаграмеры и обычные горожане.

Все они совершат прогулку до Воробъевых гор, в рамках которой пообщаются, обменяются опытом и зададут интересующие вопросы, сообщает интерактивная городская афиша 2do2go.ru.

Во время встречи участники сделают новые фотографии и заведут друзей.

Начало мероприятия в 13.00. Завершится прогулка в 17.00. Участие бесплатное.

фотографии Инстаграм ЦПКиО имени Горького свежий воздух

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика