Инстаграм-встреча пройдет в парке имени Горького

Фото: vk.com/instameet18may

В воскресенье, 18 мая, в парке имени Горького состоится Instameet. Во встрече примут участие популярные московские инстаграмеры и обычные горожане.

Все они совершат прогулку до Воробъевых гор, в рамках которой пообщаются, обменяются опытом и зададут интересующие вопросы, сообщает интерактивная городская афиша 2do2go.ru.

Во время встречи участники сделают новые фотографии и заведут друзей.

Начало мероприятия в 13.00. Завершится прогулка в 17.00. Участие бесплатное.