12 мая 2014, 14:09Культура
Инстаграм-встреча пройдет в парке имени Горького
Фото: vk.com/instameet18may
В воскресенье, 18 мая, в парке имени Горького состоится Instameet. Во встрече примут участие популярные московские инстаграмеры и обычные горожане.
Все они совершат прогулку до Воробъевых гор, в рамках которой пообщаются, обменяются опытом и зададут интересующие вопросы, сообщает интерактивная городская афиша 2do2go.ru.
Во время встречи участники сделают новые фотографии и заведут друзей.
Начало мероприятия в 13.00. Завершится прогулка в 17.00. Участие бесплатное.