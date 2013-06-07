Фитнес-зарядки и велопробеги проводятся на юго-востоке Москвы

В Юго-Восточном округе Москвы вновь стартовали традиционные фитнес-зарядки и велопробеги выходного дня. Они будут проводиться в каждом из 12-ти районов округа до конца сентября в парках и во дворах под руководством опытных фитнес-инструкторов. Об этом рассказал префект ЮВАО Владимир Зотов.

С 1 июня по 29 сентября в округе объявлено "Спортивное лето - 2013", сказал он.

Массовым велосипедным заездом жители округа смогут отметить и День России, 12 июня. В 12:00 в Кузьминском парке в честь праздника стартует большой велопробег с участием всех желающих.

Напомним, несколько дней назад в Москве открылись пункты проката велосипедов. Они работают во многих городских парках, скверах и местах массового отдыха горожан.

Кроме того, там же можно взять на прокат и спортинвентарь - бадминтон, мячи для различных видов спорта, аксессуары для настольного тенниса и другое.