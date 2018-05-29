Фестиваль сладостей пройдет в обновленном культурном центре "Зодчие"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Фестиваль сладостей Yummy Fest пройдет в обновленном культурном центре "Зодчие" 2 июня с 11:00 до 19:00. Праздник приурочен к Международному дню защиты детей.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, юные гости и их родители смогут попробовать различные сладости, покататься на аттракционах, попрыгать через скакалку и принять участие в мастер-классе по игре на гавайской гитаре укулеле. Отмечается, что вход на фестиваль бесплатный.
Основное здание культурного центра "Зодчие" открылось после ремонта. Теперь в холлах и фойе появилась современная мебель, а на стенах разместили плазменные панели и проектор.
После реконструкции в большом концертном зале увеличилось количество мест для зрителей. Также появились новые кулисы, покрытие сцены и звуковое и световое оборудование.
В центре будут проводить фестивали и литературные встречи, выставки художников, фотографов и дизайнеров. На уличной площадке в теплое время года будут проходить концерты и праздники.
Специальную программу к Международному дню защиты детей подготовили и столичные парки. 1 и 2 июня праздник отметят в 13 зонах отдыха города.
На территории усадьбы Воронцово гости смогут посетить уроки арт-фотографии. Также в парке пройдут танцевальные и спортивные мастер-классы для детей.
В "Кузьминках" можно будет посетить бесплатные мастер-классы по созданию калейдоскопов и картин из цветного песка, а в парке "Садовники" гостей научат готовить мороженое при помощи азота. В саду "Эрмитаж" 2 июня состоится гала-концерт фестиваля детских мюзиклов.
Мероприятия, посвященные Дню защиты детей, также пройдут в Парке Горького, саду имени Баумана, парке Победы на Поклонной горе, парке "Фили", парке "Красная Пресня", в Перовском, Бабушкинском, Лианозовском, Таганском парках.
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