На фестивале "Авторадио" выступят культовые рок-музыканты

24 ноября в "Олимпийском" состоится одиннадцатая "Дискотека 80-х". В этом году она проходит под лозунгом Rock&Dance. На сцене выступят знаменитые рок-музыканты - Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев, Юрий Шатунов, Константин Никольский, лидер классического состава Smokie Крис Норман, рок-группа Zodiac, Black и Gorky Park. Конечно же, не обойдется и без зажигательных танцевальных ритмов. Boney M, Sabrina, C.C. Catch, Bad Boys Blue, Ricchi e Poveri и Matia Bazar исполнят свои главные хиты.

Ежегодно фестиваль собирается десятки тысяч людей со всей России. Старшее поколение приходит сюда, чтобы окунуться в атмосферу молодости, увидеть кумиров и потанцевать под хиты 80-х, а молодежь привлекает супершоу, которое создается с использованием современных технологий в области звука, света и видео.