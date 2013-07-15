Подмосковный поселок полчаса оставался без света из-за непогоды

Московские энергетики восстановили электроснабжение подмосковного поселка Софьино, который лишился света из-за непогоды.

В течение получаса в поселке оставались без электричества около 200 человек. Оперативные бригады сумели быстро восстановить электроснабжение, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня все коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности в связи с обрушившимися на столичный регион проливными дождями.