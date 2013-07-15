Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля 2013, 23:11

Экономика

Подмосковный поселок полчаса оставался без света из-за непогоды

Московские энергетики восстановили электроснабжение подмосковного поселка Софьино, который лишился света из-за непогоды.

В течение получаса в поселке оставались без электричества около 200 человек. Оперативные бригады сумели быстро восстановить электроснабжение, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня все коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности в связи с обрушившимися на столичный регион проливными дождями.

электроснабжение чп мо обрыв проводов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика