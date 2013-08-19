Мосэнергосбыт запустил новую версию личного кабинета клиента

С августа на сайте Мосэнергосбыта заработала новая версия личного кабинета клиента. Обновления в ней коснулись как дизайна, так и интерфейса.

Теперь пользователь, находясь на главной странице, сможет пошагово выполнять все необходимые операции - узнавать баланс лицевого счета, передавать показания и оплачивать электроэнергию, затрачивая минимальное количество времени.

Также можно будет оформить подписку на получение счета за электроэнергию по электронной почте, отказавшись от почтовой рассылки квитанций, а также подписаться на информационные электронные письма и SMS-сообщения.

С помощью данного сервиса возможно передавать показания электросчетчика с 15-го по 26-е число каждого месяца. Передав показания, пользователь получит точную информацию о состоянии своего лицевого счета и сможет оплатить электроэнергию без комиссии.