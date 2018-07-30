ФАС проверит рекламу Bork с участием Путина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рекламный ролик компании бытовой техники Bork, где использовались кадры с Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе регулятора.

Видео под названием "BORK на кухне президента" было опубликовано на официальном YouTube-канале компании в мае 2018 года. Служба намерена выяснить обстоятельства съемки и размещения, сообщает РБК.

Как ранее сообщили СМИ, компания взяла для ролика материалы из программы "Центральное телевидение" 2012 года выпуска. Там у Путина брали интервью в нескольких интерьерах, включая кухню. В видео добавили номера моделей товаров. В конце ролика стоит слоган "Продуманное превосходство".

Ролики с использованием образа Путина уже привлекали внимание ФАС. В марте 2017 года нарушение нашли в имитации голоса президента в аудиорекламе компании, владеющей сетью квест-заведений. В марте 2015 года бизнесмена из Кунгура оштрафовали за использование образа президента в рекламе водоочистителей. В 2011 году в Новосибирске использовали фото Путина на афише вечеринки.