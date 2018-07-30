ФАС проверит рекламу Bork с участием Путина

Фото: youtube.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рекламный ролик компании бытовой техники Bork, где использовались кадры с Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе регулятора.
Видео под названием "BORK на кухне президента" было опубликовано на официальном YouTube-канале компании в мае 2018 года. Служба намерена выяснить обстоятельства съемки и размещения, сообщает РБК.
Как ранее сообщили СМИ, компания взяла для ролика материалы из программы "Центральное телевидение" 2012 года выпуска. Там у Путина брали интервью в нескольких интерьерах, включая кухню. В видео добавили номера моделей товаров. В конце ролика стоит слоган "Продуманное превосходство".
Ролики с использованием образа Путина уже привлекали внимание ФАС. В марте 2017 года нарушение нашли в имитации голоса президента в аудиорекламе компании, владеющей сетью квест-заведений. В марте 2015 года бизнесмена из Кунгура оштрафовали за использование образа президента в рекламе водоочистителей. В 2011 году в Новосибирске использовали фото Путина на афише вечеринки.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: