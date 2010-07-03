Заграничный онлайн-шопинг хотят обложить единым сбором

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Единый сбор в 15% со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах вне зависимости от стоимости предложила ввести Ассоциация компаний интернет-торговли, пишет "Коммерсант".

Представители АКИТ написали вице-премьеру Дмитрию Козаку. Они хотят признать трансграничную торговлю внешнеэкономической деятельностью. По их мнению, товары из зарубежных онлайн-магазинов стоит убрать из категории предметов для личного пользования.

По словам главы АКИТ Артема Соколова, сперва с каждой трансграничной покупки предлагали снимать 20% ее стоимости, но в итоге снизили пошлину до 15%.

Как уточняет издание, ретейлеры стремятся уравнять условия иностранных и российских интернет-магазинов. Первые не обязаны сертифицировать товар, а также платить таможенные пошлины и НДС. Оператором сбора предложено сделать "Почту России".

29 апреля обращение поступило в Минкомсвязь. Оттуда его направили в Аналитический центр при правительстве, Институт имени Гайдара и главе "Почты России" Николаю Подгузову.

Сейчас гражданам не нужно платить пошлину с трансграничных покупок в интернете стоимостью до 500 евро и весом до 31 килограмма в течение месяца.

Ранее Минфин опубликовал законопроект, по которому экспресс-перевозчики смогут взимать и оплачивать за физических лиц таможенные пошлины за онлайн-покупки. Статус таких перевозчиков получат компании, состоящие в реестре таможенных представителей не менее двух лет.

