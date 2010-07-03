Экспресс-перевозчикам разрешат взимать таможенные пошлины за онлайн-покупки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/GaudiLab

Законопроект, по которому экспресс-перевозчики смогут взимать и оплачивать за физических лиц таможенные пошлины за онлайн-покупки, опубликовал российский Минфин, передает ТАСС.

В пояснительной записке сказано, что экспресс-операторов обяжут предоставить обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин на сумму, эквивалентную минимум одному миллиону евро.

Статус таких перевозчиков получат компании, которые не менее двух лет состоят в реестре таможенных представителей. Кроме того, у них должна быть информационная система, которая обеспечит взаимодействие с Единой автоматизированной информационной системой таможенных органов.

С начала года таможенные пошлины за посылки из иностранных интернет-магазинов удаленно взимает "Почта России". При этом порог беспошлинного ввоза покупок составляет 500 евро.