Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:32

Экспресс-перевозчикам разрешат взимать таможенные пошлины за онлайн-покупки

экономика

20:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/GaudiLab

Законопроект, по которому экспресс-перевозчики смогут взимать и оплачивать за физических лиц таможенные пошлины за онлайн-покупки, опубликовал российский Минфин, передает ТАСС.

В пояснительной записке сказано, что экспресс-операторов обяжут предоставить обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин на сумму, эквивалентную минимум одному миллиону евро.

Статус таких перевозчиков получат компании, которые не менее двух лет состоят в реестре таможенных представителей. Кроме того, у них должна быть информационная система, которая обеспечит взаимодействие с Единой автоматизированной информационной системой таможенных органов.

С начала года таможенные пошлины за посылки из иностранных интернет-магазинов удаленно взимает "Почта России". При этом порог беспошлинного ввоза покупок составляет 500 евро.

экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика