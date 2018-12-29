Россия и Китай согласовали списки экспортеров молочной продукции

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Списки предприятий, которые были наделены правом экспорта молочной продукции, согласовали Россия и Китай. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Отмечается, что в каждой из стран упомянутое право получили по 10 предприятий. В ближайшее время Россельхознадзор разместит список китайских компаний. Между тем в КНР, аналогичный перечень организаций из РФ уже обнародован.

Ведомство также опубликует образец ветеринарного сертификата на молочную продукцию от крупного рогатого скота, овец и коз. Все документы согласованы с уполномоченными в области ветеринарии органами стран-участниц ЕАЭС.

Взаимные поставки молочной продукции, помимо сухого молока, возможны с 29 декабря с аккредитованных сторонами предприятий.

Днем ранее Россельхознадзор разрешил поставки молока трем предприятиям Белоруссии. Решение было принято по итогам рассмотрения материалов расследования, предоставленных министерством сельского хозяйства и продовольствия республики.