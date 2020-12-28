Программу льготной аренды для малого бизнеса в столице продлили на 2021 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Программу льготной аренды городских помещений для малого бизнеса продлили на будущий год. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, льготная ставка в 2021 году коснется представителей малого бизнеса, которые арендуют помещения площадью до 300 квадратных метров или занимаются социально значимыми видами деятельности.
"Мера позволит 965 индивидуальным предпринимателям и организациям, арендующим помещения площадью до 300 квадратных метров или занимающимся социально значимыми видами деятельности, продолжать арендовать помещения за 4,75 тысячи рублей за один квадратный метр в год по минимальной ставке и за 3,5 тысячи рублей – по льготной", – приводятся в сообщении слова Ефимова.
В материале уточняется, что льготная ставка – 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год – предоставляется компаниям, которые работают в социально значимой сфере, при наличии соответствующей лицензии в области здравоохранения, ветеринарии, образования, торговли товарами продовольственных групп, обеспечения льготного питания, бытового обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и производства.
Также эту льготу могут получить компании, которые принимают на работу людей с инвалидностью. Помимо этого, арендаторы должны быть включены в реестр субъектов МСП, опубликованный на сайте ФНС, и не иметь задолженностей по арендной плате и неустойкам.
16 декабря Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса Москвы. Решение по оказанию дополнительных мер бизнесу было принято в ходе изучения результатов анализа сложившейся ситуации в сферах экономики, культуры и нестационарной торговли в условиях коронавируса.
В частности, продлевается действие программы "14 субсидий", благодаря которой бизнесу будет доступна возможность получения средств на приобретение оборудования, уплату франчайзинговых и коммунальных платежей, а также продвижение продукции на сервисах по доставке еды, обучение персонала и так далее.
"Интервью": Кирилл Пуртов – о столичном бизнесе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: