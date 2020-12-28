Программу льготной аренды для малого бизнеса в столице продлили на 2021 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Программу льготной аренды городских помещений для малого бизнеса продлили на будущий год. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, льготная ставка в 2021 году коснется представителей малого бизнеса, которые арендуют помещения площадью до 300 квадратных метров или занимаются социально значимыми видами деятельности.

"Мера позволит 965 индивидуальным предпринимателям и организациям, арендующим помещения площадью до 300 квадратных метров или занимающимся социально значимыми видами деятельности, продолжать арендовать помещения за 4,75 тысячи рублей за один квадратный метр в год по минимальной ставке и за 3,5 тысячи рублей – по льготной", – приводятся в сообщении слова Ефимова.

В материале уточняется, что льготная ставка – 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год – предоставляется компаниям, которые работают в социально значимой сфере, при наличии соответствующей лицензии в области здравоохранения, ветеринарии, образования, торговли товарами продовольственных групп, обеспечения льготного питания, бытового обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и производства.

Также эту льготу могут получить компании, которые принимают на работу людей с инвалидностью. Помимо этого, арендаторы должны быть включены в реестр субъектов МСП, опубликованный на сайте ФНС, и не иметь задолженностей по арендной плате и неустойкам.

16 декабря Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса Москвы. Решение по оказанию дополнительных мер бизнесу было принято в ходе изучения результатов анализа сложившейся ситуации в сферах экономики, культуры и нестационарной торговли в условиях коронавируса.

В частности, продлевается действие программы "14 субсидий", благодаря которой бизнесу будет доступна возможность получения средств на приобретение оборудования, уплату франчайзинговых и коммунальных платежей, а также продвижение продукции на сервисах по доставке еды, обучение персонала и так далее.