Банки ОАЭ начали отклонять платежи за китайскую технику из России

Фото: depositphotos/kadet26

Банки Объединенных Арабских Эмиратов стали отклонять оплату китайской электронной техники со стороны российских компаний. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Как отметил один из дистрибьюторов, операции блокируются, если техника из других стран не поступает в ОАЭ. По его словам, ранее российские импортеры использовали компании в ОАЭ в качестве перевода средств за электронику в Китай, при этом товары сразу отправлялись в Россию.

"Через каналы поставок в ОАЭ в РФ проходит около 10–20% всех ноутбуков, по другим категориям товаров доля может достигать 30%", – подчеркнул собеседник издания.

Гендиректор производителя электроники "Бештау" Олег Осипов также указал на проблему с оплатой через банки в Дубае, подчеркнув, что блокировку инициирует китайская сторона. Он сказал, что китайские банки запрашивают у организаций в Дубае информацию о происхождении поступающих к ним средств и таможенную декларацию.

Учредитель бренда Jacky’s Гусейн Иманов добавил, что к концу осени – началу зимы может наступить дефицит техники, цены вырастут на 8–10%.

В феврале три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций. Речь идет о Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский подтвердил, что эти банки прекратили работу с российскими финансовыми организациями, которые находятся под санкциями. Он уточнил, что ограничения на прием платежей были введены с начала этого года.