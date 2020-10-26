Москва 24: как развивается женский бизнес стран БРИКС

27 октября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, посвященная началу работы Женского делового альянса БРИКС.
О развитии женского бизнеса как значимой части мирового предпринимательства расскажут:
- заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова;
- председатель российской части женского делового альянса, руководитель от России рабочей группы по цифровой экономике делового совета БРИКС Анна Нестерова;
- начальник отдела БРИКС департамента внешнеполитического планирования МИД России Михаил Калугин;
- предприниматель, член национальной части женского делового альянса БРИКС Ольга Белявцева;
- предприниматель, член национальной части женского делового альянса БРИКС Елена Чащина;
- предприниматель, член национальной части женского делового альянса БРИКС Елена Маринина.
Смотрите прямую трансляцию 27 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.