Делегации высокого уровня ожидаются на ПМЭФ-2025

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ожидаются делегации очень высокого уровня. Об этом РИА Новости заявил замглавы российского МИД Александр Панкин на культурном мероприятии "Ревизии не подлежит".

"Будут делегации, возглавляемые очень высокими гостями, очень много людей министерского уровня", – сказал дипломат.

ПМЭФ в 2025 году состоится в период с 18 по 21 июня. Панкин назвал мероприятие одним из самых масштабных и значимых во всем мире.

Свое участие в форуме за два месяца до начала уже подтвердили свыше 92 стран и территорий. Это на 5% выше, чем за такой же период прошлого года.

Главной темой ПМЭФ станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Также запланировано выступление Владимира Путина.