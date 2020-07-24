Эксперты не прогнозируют повышения цен на сельскохозяйственную продукцию из-за засухи

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Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил в беседе с Москвой 24, что в 2020 году не ожидается роста цен на зерно из-за засухи.
"По зерну цены сейчас крепкие, я не вижу причин для роста цен. Они будут на том же уровне", – заявил эксперт.
Он добавил, что по некоторым культурам в этом сезоне, наоборот, ожидается падение стоимости. "Мы сможем наблюдать небольшое снижение цен, например по ржи – она была переоценена в прошлом сезоне из-за низкого урожая. Также есть снижение стоимости по пшенице, но не радикальное", – отметил Корбут.
Что касается плодоовощной продукции, там так же, по словам экспертов, повышения стоимости товаров не ожидают. Основная причина заключается в том, что на выращивание этих культур засуха почти не влияет.
По словам Глушкова, пострадать в этом случае могут только небольшие фермерские хозяйства. "Однако они так сильно не влияют на цены. Мы как союз не видим предпосылок для роста цен. Более того, мы видим их падение. У нас в этом году достаточно неплохой урожай", – сообщил эксперт Москве 24.
В то же время, по словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, столкнуться с проблемой могут производители кормовых культур. "Были проблемы в Западной сибири, на Урале – там тяжело будет с кормами. И если в других регионах недостаток могут компенсировать за счет соседей, то возить корма в Сибирь и на Урал достаточно непросто", – заявил в беседе с сайтом эксперт.
Однако на стоимость конечной сельскохозяйственной продукции для потребителей это никак не повлияет. "В этом году это проблема в большей степени конкретно этих регионов. Там могут подняться цены на сырье, например на сырое молоко. Но я не думаю, что в связи с этим цены поднимутся на конечный продукт. У нас общероссийский рынок, и при недостатке конечный продукт просто привезут из других регионов", – заключил Рылько.
Ранее ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили, что из-за засухи может увеличиться площадь гибели сельскохозяйственных и кормовых культур. Речь идет о пяти регионах в трех федеральных округах страны: Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае.
Кроме того, по словам специалистов, в связи с засухой допускается снижение урожая сельскохозяйственных культур в юго-восточных районах Ростовской области. Также сложности могут быть в некоторых районах северо-востока и юга Волгоградской области, а также северо-восточных районах Краснодарского края.
Эксперты заявили, что в 5 регионах РФ урожай погибает из-за засухи
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