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Эксперты не прогнозируют повышения цен на сельскохозяйственную продукцию из-за засухи

"Цены "крепкие": эксперты – о повышении стоимости зерна и овощей из-за засухи
экономика эксклюзив

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил в беседе с Москвой 24, что в 2020 году не ожидается роста цен на зерно из-за засухи.

"По зерну цены сейчас крепкие, я не вижу причин для роста цен. Они будут на том же уровне", – заявил эксперт.

Он добавил, что по некоторым культурам в этом сезоне, наоборот, ожидается падение стоимости. "Мы сможем наблюдать небольшое снижение цен, например по ржи – она была переоценена в прошлом сезоне из-за низкого урожая. Также есть снижение стоимости по пшенице, но не радикальное", – отметил Корбут.

Что касается плодоовощной продукции, там так же, по словам экспертов, повышения стоимости товаров не ожидают. Основная причина заключается в том, что на выращивание этих культур засуха почти не влияет.

На самом деле овощи, особенно в Астраханской области, выращивают на капельном орошении. Они не зависят от засухи. Это искусственный полив. Омский и Новосибирский регионы – это житница всей Сибири, там выращивается много овощей. Но, опять же, хорошие продвинутые хозяйства выращивают их на капельном поливе. Их засуха не должна коснуться.
Михаил Глушков
директор Национального плодоовощного союза

По словам Глушкова, пострадать в этом случае могут только небольшие фермерские хозяйства. "Однако они так сильно не влияют на цены. Мы как союз не видим предпосылок для роста цен. Более того, мы видим их падение. У нас в этом году достаточно неплохой урожай", – сообщил эксперт Москве 24.

В то же время, по словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, столкнуться с проблемой могут производители кормовых культур. "Были проблемы в Западной сибири, на Урале – там тяжело будет с кормами. И если в других регионах недостаток могут компенсировать за счет соседей, то возить корма в Сибирь и на Урал достаточно непросто", – заявил в беседе с сайтом эксперт.

Однако на стоимость конечной сельскохозяйственной продукции для потребителей это никак не повлияет. "В этом году это проблема в большей степени конкретно этих регионов. Там могут подняться цены на сырье, например на сырое молоко. Но я не думаю, что в связи с этим цены поднимутся на конечный продукт. У нас общероссийский рынок, и при недостатке конечный продукт просто привезут из других регионов", – заключил Рылько.

Ранее ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили, что из-за засухи может увеличиться площадь гибели сельскохозяйственных и кормовых культур. Речь идет о пяти регионах в трех федеральных округах страны: Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае.

Кроме того, по словам специалистов, в связи с засухой допускается снижение урожая сельскохозяйственных культур в юго-восточных районах Ростовской области. Также сложности могут быть в некоторых районах северо-востока и юга Волгоградской области, а также северо-восточных районах Краснодарского края.

Эксперты заявили, что в 5 регионах РФ урожай погибает из-за засухи

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Павелко Анастасия

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