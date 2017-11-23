Кабмин одобрил законопроект о новом налоге для нефтяников

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Кабмин РФ одобрил законопроект о налоге на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли с учетом поручений премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщил министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.
"По налогу - был одобрен с учетом дополнительных поручений в соответствии с результатами совещания, которое провел председатель правительства в Ханты-Мансийске", − сказал он, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что НДД для пилотных проектов разработки месторождений в России может вступить в силу с 2018 года. При этом уточнялось, что налог на добавленный доход планируют взимать не с объемов нефти, а с денежного потока. По замыслу Минфина, НДД должен заменить экспортную пошлину.
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