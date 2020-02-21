Путин удивил Лукашенко неожиданным предложением по нефти

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Белорусский лидер заявил, что российский коллега удивил его своим предложением по нефти.

"Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение", – приводит РИА Новости его слова.

Глава российского государства предложил компенсировать выпадающие из госбюджета в 2020 году из-за налогового маневра в ТЭК РФ доходы от экспортных нефтяных пошлин. Сделать это предлагается в том числе за счет премии российским компаниям при поставках нефти в Белоруссию.

В частности, Путин предложил формулу подсчета того, сколько Минск потеряет от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году.

"Если мы получали в прошлом году от пошлины, допустим, миллиард долларов, а в этом году за счет снижения этой пошлины <…> получим, допустим, 700 миллионов долларов, то он сказал: "Мы 300 миллионов долларов компенсируем в том числе за счет премии компаниям", – заявил Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Лукашенко в адрес России. Белорусский лидер заявлял, что при недостаточных поставках нефти из РФ в феврале будет начат "отбор" трубы, по которой сырье идет транзитом на Запад. Таким образом, Минск планирует "добрать" до необходимого ежемесячного объема в два миллиона тонн.

В Москве же, несмотря на подобные заявления, выразили намерение продолжить диалог с Белоруссией по данному вопросу.