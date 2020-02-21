Путин удивил Лукашенко неожиданным предложением по нефти

12:54
Фото: kremlin.ru
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Белорусский лидер заявил, что российский коллега удивил его своим предложением по нефти.
"Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение", – приводит РИА Новости его слова.
Глава российского государства предложил компенсировать выпадающие из госбюджета в 2020 году из-за налогового маневра в ТЭК РФ доходы от экспортных нефтяных пошлин. Сделать это предлагается в том числе за счет премии российским компаниям при поставках нефти в Белоруссию.
В частности, Путин предложил формулу подсчета того, сколько Минск потеряет от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году.
"Если мы получали в прошлом году от пошлины, допустим, миллиард долларов, а в этом году за счет снижения этой пошлины <…> получим, допустим, 700 миллионов долларов, то он сказал: "Мы 300 миллионов долларов компенсируем в том числе за счет премии компаниям", – заявил Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Лукашенко в адрес России. Белорусский лидер заявлял, что при недостаточных поставках нефти из РФ в феврале будет начат "отбор" трубы, по которой сырье идет транзитом на Запад. Таким образом, Минск планирует "добрать" до необходимого ежемесячного объема в два миллиона тонн.
В Москве же, несмотря на подобные заявления, выразили намерение продолжить диалог с Белоруссией по данному вопросу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: