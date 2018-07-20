В Минфине создадут департамент по противодействию санкциям

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
В министерстве финансов появится департамент по противодействию санкциям против России и юридических лиц. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В документе, который опубликован на портале правовой информации, говорится, что Минфин осуществляет координацию между ведомствами по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию санкциям в сфере финансов.
Теперь ведомство получит полномочия взаимодействовать с зарубежными государственными органами и международными организациями по вопросам финансовых ограничений.
Таким образом, Минфин увеличит число своих департаментов до 25.
Последние на данный момент санкции были введены Минфином США 6 апреля. Они коснулись российских бизнесменов и чиновников.
Ранее сообщалось, что Вашингтон пригрозил ввести санкции против России и любой европейской страны в случае покупки нефти у Ирана вопреки позиции властям США. Об этом заявлял глава американского министерства финансов Стивен Мнучин. Так он ответил на вопрос законодателей о том, последует ли Китай примеру США в отказе от покупки иранской нефти, учитывая, что страна ведет с КНР торговую войну.
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