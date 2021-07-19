Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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Рубль демонстрирует умеренное снижение к доллару и евро в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно данным на 07:04 по московскому времени, курс американской валюты расчетами завтра растет на 11 копеек – до 74,18 рубля, курс евро – на 7 копеек, до 87,56 рубля.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent упала на 1,1% – до 72,78 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ завершил все операции по приведению структуры Фонда национального благосостояния к новым нормам. Доллар был полностью выведен из ФНБ, а доля фунта сократилась до 5%ю

Между тем доля евро была увеличена до 39,7%, а юаня – до 30,4%. Японская иена теперь составляет 4,7%, а безналичное золото – 20,2%.

