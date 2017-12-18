Рыбные консервы из Латвии и Эстонии вновь появятся на российском рынке

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Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки рыбной продукции с двух прибалтийских предприятий.

Как сказано в сообщении Россельхознадзора, пишет "Газета.ру", после повторного изучения материалов, которые были получены экспертами ведомства в ходе инспекции латвийских и эстонских рыбоперерабатывающих предприятий, служба сочла возможным вновь разрешить с 15 декабря поставки рыбопродукции с двух предприятий. В числе компаний, с которых были сняты ограничения, – латвийское предприятие "SIA "Karavela", которое специализируется на производстве рыбопродукции, рыбных консерв и пресерв, а также эстонское предприятие "DGM Shipping AS".

В ведомстве также отметили, что возможность отмены временных ограничений на ввоз продукции с остальных предприятий рассмотрят, опираясь на материалы по устранению нарушений, которые должны быть представлены компетентными органами Латвии и Эстонии.