Минобороны планирует подписать госконтракты на 500 млрд рублей на форуме "Армия-2021"

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Минобороны планирует подписать 45 контрактов на 500 миллиардов рублей с оборонными предприятиями на форуме "Армия-2021". Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

"В этом году на форуме планируем подписать 45 государственных контрактов примерно на 500 миллиардов рублей. Будут подписаны контракты на поставку робототехнических комплексов "Уран-14", систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжелых огнеметных систем", – сказал министр.

Также планируется подписать контракты на модернизацию танков Т-90, поставку спецтехники для Сухопутных войск, закупку высокоточного оружия и строительство минных тральщиков и разведывательных кораблей, уточнил Шойгу.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа.

В январе этого года на вооружение в российскую армию поступила первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки "Пенициллин". Об этом ранее рассказал генеральный директор концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

По заявлению компании-разработчика, "Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций артиллерии, зенитных и тактических ракет противника. Комплекс способен выявлять акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов. На основании этих данных он фиксирует координаты местоположения орудий противника.