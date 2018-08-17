В России могут создать госорган по повышению производительности труда

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Авторы программы "Опоры России" направили в Минэкономразвития предложение о создании государственного органа, который будет отвечать за повышение производительности труда на предприятиях страны.

Как сообщает RT, авторы инициативы считают, что необходимо установить плановый среднегодовой рост производительности труда не менее 8 процентов в год. Это, по их мнению, обеспечит ежегодный рост ВВП страны минимум на 3-5 процентов.

Также предлагается установить рост производительности труда как один из основных критериев оценки эффективности работы российских губернаторов. В случае отсутствия прогресса ввести высокие штрафы и потерю права на субсидии.

Авторы также отмечают, что во всех странах с высокой производительностью труда существуют государственные программы и специальные органы, которые занимаются подобным вопросом.

Ранее сообщалось, что количество эффективных рабочих мест в российских регионах выросло впервые за два года.

Субъекты сфокусировались на увеличении количества высокопроизводительных рабочих мест еще в прошлом году. По данным Росстата, в 2017 году после двухлетнего сокращения их количество выросло на 6,9 процента и составило 17,6 миллиона.

По словам экспертов, количество высокопроизводительных рабочих мест медленно растет из-за того, что предприниматели чаще выбирают дешевый труд. Больше всего их число выросло в Мордовии – на 17,4 процента. На втором месте оказалась Ульяновская область и Крым. Там прирост составил 15,3 процента.

Увеличить число ВРМ до 25 миллионов к 2020 году несколько лет назад поручил Владимир Путин. Это должно стимулировать производительность труда в ключевых секторах экономики, отметили в Минэконоразвития.