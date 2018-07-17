Япония и ЕС заключили соглашение о свободной торговле

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Япония и Евросоюз заключили соглашение о свободной торговле. Церемония состоялась в резиденции премьер-министра Синдзо Абэ в Токио по итогам саммита.

Как сообщает ТАСС, согласно утвержденному документу, Япония отменит пошлины на 94 процента товаров из ЕС, в том числе на продукты. Это снизит цены на европейские сыры, вино и свинину на японском рынке.

Страны Евросоюза, в свою очередь, отменят таможенные тарифы на 99 процентов импортируемых из Японии товаров. Предполагается, что соглашение ратифицируют в марте 2019 года после выхода из ЕС Великобритании.

По прогнозам специалистов, с вступлением договоренности в силу экспорт европейских товаров в Японию увеличится примерно на 30 процентов.