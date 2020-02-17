Иностранцы стали больше инвестировать в экономику Китая

Фото: depositphotos/denisismagilov

В экономику Китая вложили 12,68 миллиарда долларов иностранных инвестиций за январь 2020 года. Таким образом, это на 2,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Значительный рост эксперты отметили в высокотехнологических отраслях китайской промышленности. Речь идет о 27,9 процента – в численном отношении это 4,49 миллиарда долларов. Кроме того, инвесторы активно интересуются сферой новейших технологий – здесь размер денежных поступлений достиг 3,28 миллиарда долларов.

В министерстве коммерции КНР отметили также, что дополнительные инвестиции удалось привлечь в фармацевтику, научные исследования и новейшие разработки. В частности, в науку вложили примерно на 39 процента больше, чем в 2019 году.

Из сообщения китайского ведомства следует, что большая часть инвестиций поступает из Сингапура, Южной Кореи и Японии.

В конце января сообщалось, что эпидемия коронавируса, которая началась в китайском городе Ухань провинции Хубэй, скажется на спросе на нефть. По мнению ведущего аналитика Forex Optimum, речь идет о падении в размере до 3 долларов за баррель.

Из Китая также временно приостановили поставки смартфонов в Росиию. Данное решение поддержали компании Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo.

