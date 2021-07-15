Аналитик перечислил товары, которые могут подорожать из-за жары

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Аномальная жара может стать причиной подорожания некоторых категорий продуктов, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

Специалист выделил три группы продуктов, цены на которые могут увеличиться из-за жаркой погоды. К первой категории он отнес товары, на которые поднялся спрос – мороженое, безалкогольные напитки и пиво.

"Традиционно в летние месяцы спрос на эту продукцию выше, но когда лето такое жаркое, когда хочется потреблять этой продукции больше, зачастую баланс спроса и предложения переходит больше в спрос, и нарастить объемы производства довольно непросто", – объяснил Федяков.

Недостаточные запасы указанных товаров на складах способны усугубить ситуацию, заявил аналитик. В конечном итоге указанные продукты могут подорожать в цене.

Во вторую группу товаров, рискующих подорожать из-за жары, эксперт отнес продукты, которые необходимо перевозить и хранить в определенном диапазоне температуры. В этот список попали сливочное масло и полуфабрикаты.

"Для их хранения и перевозки требуется банально больше энергии, холодильные камеры требуют больше ресурсов, чтобы поддерживать необходимую температуру", – рассказал Федяков.

Он добавил, что жара, установившаяся в Центральной России, мешает работе некоторых холодильных установок. Это приводит к тому, что целые партии продукции оказываются непригодными к употреблению и списанными.

"Растет себестоимость произведенной продукции и как следствие приходится повышать цены", – подчеркнул эксперт.

В третью группу товаров попали продукты, которые относятся к животноводству.

"Животные начинают меньше двигаться, меньше есть, снижаются надои, масса животных, это естественным образом влечет за собой уменьшение производственных показателей и как следствие рост цен на эту продукцию", – подытожил специалист.

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До этого Гидрометцентр продлил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В столице предупреждение действует с 10:00 13 июля до 10:00 15 июля.