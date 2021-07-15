Психолог рассказал, как побороть отчаяние из-за жары

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Назван способ побороть состояние уныния и отчаяния из-за жары. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, психолог Евгений Фомин, передает телеканал "360".
Эксперт объяснил, что человек самостоятельно не может переключить жару на прохладу. По этой причине может возникать ощущение беспомощности и несвободы.
"Отсутствия выбора ввергает человека в тревожно-депрессивное состояние. Его нужно рационализировать", – заявил Фомин.
Специалист посоветовал использовать логику. Человеку стоит помнить о том, что жара вскоре закончится.
Как пояснил Фомин, у жары нет задачи усугубить состояние человека, она просто существует.
"Задавая внутри себя вопросы, можно вывести это состояние на уровень логики и самостоятельно справиться", – подытожил психолог.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В столице предупреждение действует с 10:00 13 июля до 10:00 15 июля.
Температура все это время будет превышать норму на 7 и более градусов. Ожидается аномально жаркая погода.
Актер рассказал, как спастись от жары
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