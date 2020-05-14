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Выплаты по субсидии получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, чаще всего за субсидией обращаются представители таких сфер, как грузоперевозки, торговля, туристическая отрасль, косметология и парикмахерские.
"Если от большего к меньшему, то это основная когорта тех компаний, которые к нам сегодня заявились", – сказал глава ведомства.
Ранее правительство выделило более 81,1 миллиарда рублей на поддержку малых и средних предприятий из пострадавших от коронавируса. Средства будут направлены из резервного фонда правительства Федеральному казначейству, которое предоставит малому и среднему бизнесу субсидии. Поручение дал Владимир Путин.
Средства финансовой помощи – 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника – можно использовать для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат.
Условие для получения субсидии – сохранение предприятием не менее 90% работников. По данным кабмина, поддержку смогут получить более 970 тысяч организаций.
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