Средняя ставка по ипотеке может снизиться до 8% через три года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Средняя ставка по ипотеке в России снизится до 8% годовых в течение трех лет, заявил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин. Об этом сообщает "Интерфакс".

Это произойдет при отсутствии чрезвычайных внешних и непредвиденных обстоятельств, уточнил он. Тулин отметил, что снижение ипотечной ставки будет сопровождаться снижением ставок по другим видам кредитования.

В РФ реализуется нацпроект "Жилье и городская среда". Он включает в себя мероприятия по развитию жилищного строительства, ипотеки, созданию комфортной городской среды и расселению аварийного фонда. Проект рассчитан на шесть лет.

Средний уровень ипотечной ставки, заложенный им, в этом году должен составить 8,9% годовых. К 2021 году ставку собираются снизить до 8,5%, а к 2024 году – до 7,9%. Объем предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое – с 1,1 до 2,26 миллиона сделок.

Глава Минстроя Владимир Якушев отмечал, что финансирование по федеральному проекту "Ипотека" сейчас не предусмотрено. Министр добавил, что этап, когда ипотека нуждается в субсидировании процентной ставки, еще не наступил. Если ставки продолжат расти, Минстрой вернется к вопросу субсидирования, отметил он.

1 мая Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Такие каникулы до полугода могут дать по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Возможность доступна только один раз в отношении одного кредита.