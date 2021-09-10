Специалист рассказал, когда может произойти снижение цен на газ в Европе

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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, когда снизятся цены на газ в Европе. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, на цену газа повлияли несколько факторов. Среди них – погодные факторы и фундаментальные.

"Европа ушла от долгосрочных контрактов, которые обязали бы поставлять газ даже в условиях того, когда на биржах цены высокие", – объяснил эксперт.

Митрахович уточнил, что, по убеждениям Европы, биржа – это обязательно низкая цена, однако на практике это не так.

Он отметил, что цены могут снизиться после запуска "Северного потока – 2". Но, по мнению специалиста, сразу его запуск ситуацию не изменит.

"Если Европа будет принимать решение снимать антимонопольное регулирование в отношении "Газпрома", тогда подобные новости будут толкать цены вниз", – уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив отметку 700 долларов за тысячу кубометров.