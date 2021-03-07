Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" начнет прием заявок с 10 марта

Фото: пресс-служба "Ассоциации менеджеров России"

10 марта 2021 года состоится онлайн-пресс-конференция, посвященная старту приема заявок 22-го рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров". Организатор мероприятия – Ассоциации менеджеров и ИД "КоммерсантЪ". Трансляция будет проходить на сайте МИА "Россия сегодня" и на странице Ассоциации менеджеров в Facebook.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях.

В ходе пресс-конференции будут представлены результаты исследования Ассоциации менеджеров, позволяющего составить портрет успешного управленца в год коронакризиса. Также дискуссия будет связана с такими направлениями, как функциональные приоритеты управленцев в период пандемии, влияние топ-менеджера на кризисную трансформацию компании, особенности женского лидерства в России.

Мероприятие начнется в 15:00 с приветственного слова президента – основателя Ассоциации менеджеров Дмитрия Зеленина.

Модератором пресс-конференции выступит исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

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