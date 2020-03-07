Альфа-банк массово заблокировал карты россиян

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Альфа-банк начал блокировать карты клиентов из-за данных о том, что номера карточек могли быть скомпрометированы, сообщает РБК.

В банке рассказали, что убедившись в том, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили. Уже заблокированные карты будут восстановлены.

"Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены", – подчеркнули в кредитной организации.

Клиенты банка начали жаловаться в соцсетях с утра 7 марта. Пользователи говорили, что их карты удаляют без уведомления.

В ноябре Альфа-банк проводил внутреннее расследование после утечки персональных данных клиентов. Речь идет о незаконном распространении личных данных 15 человек. В банке заявляют, что средствам на счетах этих клиентов ничего не угрожает. Инцидент также не связан с нарушением защиты внутренней информационной системы.