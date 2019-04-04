Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

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Основатель компании Tesla Илон Маск за две минуты потерял один миллиард долларов, сообщает Bloomberg.

На открытии торгов на американской бирже Nasdaq акции Tesla упали на 11%. Из-за этого состояние предпринимателя сократилось до 22 миллиардов долларов. К закрытию торгов акции Tesla чуть выровнялись, падение составило 8,23%.

Сообщается, что снижение акций компании началось накануне, после публикации отчетности за первый квартал 2019 года.

Согласно итогам отчета, продажи Tesla снизились на 31% по сравнению с 2018 годом. В компании низкие продажи объяснили неотлаженной системой поставок.

Ранее сообщалось, что компания планировала снизить цены на автомобили и закрыть большинство магазинов, чтобы перейти на онлайн-продажи. Однако позднее компания передумала и решила повысить цены на свои авто.