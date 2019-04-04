Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Основатель компании Tesla Илон Маск за две минуты потерял один миллиард долларов, сообщает Bloomberg.
На открытии торгов на американской бирже Nasdaq акции Tesla упали на 11%. Из-за этого состояние предпринимателя сократилось до 22 миллиардов долларов. К закрытию торгов акции Tesla чуть выровнялись, падение составило 8,23%.
Сообщается, что снижение акций компании началось накануне, после публикации отчетности за первый квартал 2019 года.
Согласно итогам отчета, продажи Tesla снизились на 31% по сравнению с 2018 годом. В компании низкие продажи объяснили неотлаженной системой поставок.
Ранее сообщалось, что компания планировала снизить цены на автомобили и закрыть большинство магазинов, чтобы перейти на онлайн-продажи. Однако позднее компания передумала и решила повысить цены на свои авто.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.