В Совфеде оценили слова Порошенко о прямых поставках газа из России

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Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что возможное возвращение Киева к прямым закупкам газа из России станет капитуляцией страны.
"Поражает заявление человека, который занимал высший пост на Украине. Он, конечно, не государственный человек, судя по этим заявлениям, да и результат его пятилетней деятельности подтверждает это", – сказал Цеков в беседе с RT.
Сенатор отметил, что бывший украинский лидер многое разрушил в стране, в том числе отношения Москвы и Киева.
Кроме того, Цеков выразил мнение, что Порошенко считает нормальным то, что Киев закупает так называемый реверсный газ по более высокой цене вместо выгодных поставок газа напрямую из РФ.
Зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев ранее сообщил, что Украину может ждать непростая зима. Так Селезнев прокомментировал намерение партии "Европейская солидарность" внести в украинский парламент проект постановления, которое запретит прямые закупки голубого топлива у России.
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что транзит российского газа, если он будет продолжаться в 2020 году без подписания договора на условиях украинской стороны, будет считаться контрабандным.
Перед этим исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил, что украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского газа на год при соответствии его условий "европейским правилам".
Действующие контракты России и Украины на поставку газа завершатся в текущем году. На последнем трехстороннем заседании по газу с участием ЕК, которое состоялось 27 октября, стороны не смогли достигнуть прогресса по вопросу транзита.
Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ от 2009 года. Украинская компания требует возмещения переплаты.
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