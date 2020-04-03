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Экономика

03 апреля, 20:47

Деньги за отмененные рейсы "Победы" разрешат получить после 1 июня 2021 года

экономика финансы транспорт

Фото: ТАСС/Алексей Копаев

Деньги за билеты на отмененные рейсы авиакомпании-лоукостера "Победа" можно будет получить только после 1 июня 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на сайте компании.

В лоукостере объяснили порядок возмещения для клиентов. Деньги за билеты будут возвращены на счет личного кабинета на сайте перевозчика. Их нельзя будет снять, но разрешено потратить на другие перелеты.

"Если до 1 июня 2021 года средства не будут израсходованы, они автоматически вернутся на банковский счет клиента", – подчеркнули в компании.

Ранее авиакомпания "Победа" объявила о приостановке всех полетов с 1 апреля до 31 мая в рамках реализации мер властей РФ по борьбе с распространением коронавируса. Перевозчик обещал вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о возможной приостановке всех авиарейсов для вывоза россиян из-за рубежа. Полеты планируют ограничить с 4 апреля.

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