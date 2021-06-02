В России ввели плавающую пошлину на зерно

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Введение плавающей экспортной пошлины на пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу, которая начинает действует с 2 июня, позволит предотвратить влияние мировых цен на внутренний рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра экономического развития РФ Владимира Ильичева.
По его словам, основная цель данного механизма – предотвратить перенос колебаний внешних цен на продукты, а также внутренний рынок.
"Он позволит оперативно и в автоматическом режиме корректировать ставки экспортных пошлин в зависимости от скачков мировых цен. При этом мы даем производителям зерна и экспортерам ясную экономическую модель, которая позволит планировать инвестиции для развития производства и участвовать в международных тендерах", – отметил Ильичев.
Он также добавил, что полученные в виде доходов от пошлины денежные средства вернут в сельское хозяйство в виде субсидий, рассчитанных в зависимости от объемов производства.
В настоящее время применяется тарифная квота на вывоз зерновых в объеме 17,5 миллиона тонн (срок ее действия заканчивается 30 июня 2021 года). При превышении квоты действует ставка вывозной пошлины в размере 50%, но не менее 100 евро за тонну.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил, чем вызван рост цен на продукты в России. По его словам, одна из причин заключается в жадности отдельных производителей и торговых сетей.
Глава кабмина напомнил, что уже были введены компенсационные механизмы, снижающие зависимость цен внутри страны от мировых. На данный момент экспортная пошлина не направляется в федеральный бюджет, а возвращается производителю.
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