Тонны сельди выбросило на курильский берег

На берег острова Итуруп, входящего в Курильскую гряду, в ночь на 29 декабря выбросились тысячи рыб. Видео опубликовано на Youtube-канале новостного сайта Deita.ru.

По всей видимости, на берег выбросилась сельдь. На кадрах слышны радостные возгласы местных жителей, которые воспользовались случаем и начали собирать рыбу.

"Вот это настоящая рыбалка! Рыбачим!" – комментирует происходящее автор видео.

В конце ноября на берег Курильских островов выбросились огромные киты. На место сразу выехали специалисты местного заповедника, но спасти млекопитающих не смогли, поскольку они оказались слишком крупными. Стащить их в воду люди попросту не смогли. Более мелкие виды удалось вернуть в океан.