Москва онлайн покажет экскурсию Бориса Лорера по экофестивалю на "Флаконе"

Фото: instagram.com/lorerrrrr/

В эти выходные на территории дизайн-завода "Флакон" пройдет фестиваль, посвященный экологии и осознанному потреблению. Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию ведущего проекта "Сортировочная" Бориса Лорера.

Борис Лорер пообщается с участниками и гостями фестиваля и расскажет, как формировать экопривычки неравнодушным жителям города.

Смотрите прямую трансляцию 26 февраля в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

