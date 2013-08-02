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02 августа 2013, 11:37

Экология

В Новой Москве появятся станции контроля загрязнения атмосферы

Шесть мобильных станций контроля за изменением атмосферы появятся в ТиНАО в ближайшие три месяца, сообщает департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Ранее экоконтроль в Новой Москве проводился с помощью передвижных лабораторий. Теперь их заменят небольшие станции, созданные на базе автомобильного прицепа, однако лаборатории продолжат работу на территориях, не охваченных мобильными станциями. Станции будут контролировать качество воды в водоемах, воздуха и уровень шума. Появятся они в городах Щербинка и Троицк.

На территории Новой Москвы расположено около пятидесяти водотоков, более двухсот прудов и более ста ручьев. Все эти водоемы будут проверяться по сорока показателям, включающие кислотность и токсичность, а также органолептические показатели.

Инициатором реформы экоконроля на территории ТиНАО стал Сергей Собянин, ранее поручивший департаменту природопользования продолжить работу по созданию системы экологического мониторинга и выявлению природоохранных нарушений на присоединенных территориях.

экология Новая Москва экологическая безопасность Сергей Собянин парки и пешеходные зоны
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