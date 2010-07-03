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Экология

01 ноября, 22:45

Российская экопродукция получит название "зеленый стандарт"

экология

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская продукция с улучшенными экологическими характеристиками будет называться "зеленый стандарт". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз.

За логотип такой продукции мог проголосовать любой желающий на сайте Минсельхоза до 25 октября. Итоги Всероссийского онлайн-голосования будут подведены после выдачи соответствующего патента.

Как пояснили в ведомстве, законопроект разработан с улучшенными экологическими характеристиками. Его сейчас дорабатывают после процедуры общественного мнения.

О создании зеленого бренда для продуктов с улучшенными экологическими характеристиками стало известно еще в начале октября. Об этом тогда рассказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Он добавил, что при производстве продукции под названием "зеленый стандарт" будет использоваться определенное количество высококачественных, высококлассных удобрений.

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